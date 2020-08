Kristian Thomasen, tv, er ny salgschef hos Viggo Bendz A/S, hvor han afløser Søren Juul Nerens, der er gået på efterløn. Foto: Viggo Bendz

Ny salgchef hos Viggo Bendz

Ugebladet Vestsjælland - 03. august 2020

Kristian Thomasen, 55 år, tiltrådte 1. juli som salgschef hos Viggo Bendz A/S.

Forud for jobskiftet havde Kristian Thomasen været ansat i firmaet i to år og da den tidligere salgschef, Søren Juul Nerenst, valgte at gå på efterløn, overtog Kristian Thomasen jobbet.

Kristian Thomasen stammer bor og stammer fra området mellem Holbæk og Roskilde og er uddannet traktormekaniker med mange års erfaring indenfor salg og service.

- Jeg startede min karriere med at sælge brandslukningsudstyr til såvel landbruget, som til industrien. Blandt andet havde vi som kunde Novo Nordisk, hvor vi serviserede brandslukningsudstyret. Jeg har også arbejdet for Caterpillar og solgt lettere entreprenørgrej fra JCB, så jeg har et stort branchekendskab, fortæller Kristian Thomasen.

Via sit store netværk i branchen endte han for to år siden i Høng, hvor han har serviceret kunderne med sit store kendskab indenfor sliddele og entreprenørmateriel

Kristian Thomasen er ved at falde til i sin nye rolle som salgschef og til at hjælpe nye såvel som gamle kunder af virksomheden. Blandt andet har han ansvaret for Lefort i Skandinavien, hvilket betyder en del rejseaktivitet.