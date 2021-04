Anne Gormsen, udstiller og frembringer af bivokspapir- og poser, sammen med Gert Hansen, Kunst og Håndværk i Buerup. Foto: Marianne Kidde

Ny miljøvenlig udstiller

Ugebladet Vestsjælland - 23. april 2021 kl. 09:52 Kontakt redaktionen

Mange vil gerne gøre noget godt for miljøet og spare naturen for en masse unødig plastik. En af dem, der gør det lidt nemmere at være med på den grønne bølge, er Kunst og Håndværks nye udstiller, Anne Gormsen fra Karise. Hun laver nemlig produkter af bivoks, der kan erstatte nogle af de plastikprodukter, vi ellers omgiver os med.

Madpapirark, grøntsagsposer, brødposer, mindre madpakke- og snackposer er blandt de ting hun laver og nu sælger fra Kunst og Håndværk i Buerup.

Under firmanavnet Bi Dronningen fremstiller hun også specialfremstillet produkter.

- Hvis man har et yndlingsstof, som man gerne vil have lavet indpakningspapir af, kan man sende det til mig. Det laver jeg gerne på bestilling, fortæller Anne Gormsen.

Demodag Bivokspapirene til indpakning er lavet af genbrugsstof, som først vaskes og sys. Derefter pensles med smeltet økologisk bivoks, som kommer ned i stoffibrene og gør stoffet antibakterielt. Man kan for eksempel bruge vokspapirerne til at lægge over skåle.

- Varmen fra ens hænder gør, at bivokspapiret holder former over skålen og man slipper for at skulle bruge plastikprodukter, siger Anne Gormsen.

Har man lyst til at se, hvordan man bruger voksmadpapiret i brug, holder Anne Gormsen demodag både fredag og lørdag den 7. og 8. maj i Kunst og Håndværk i Buerup. Det sker mellem klokken 11 og 15.

Musikfestival til sommer Ud over den nye udstiller i Kunst og håndværk i Buerup, er der også musikfestival på vej. Om alt går vel og corona ikke lukker landet ned igen, er der lagt planer for den årlige musikfestival, som i år kommer til at foregå i dagene fra den 11. til og med den 13. juni.

Der vil være masser af musik, kagebord og en 10 meter lang lagkage og selve åbningstalen tager boligminister Kaare Dybvad sig af.