Ny mekaniker i Ruds Vedby

Han kalder sit værksted MB Auto&Teknik og tilbyder nu alle former for reparationer, forskiringsskader med mere i sit eget værksted.

- Jeg har egentlig haft mit firma i halvandet år, men har haft fuldtidsarbejde ved siden af, men for et par måneder siden gik jeg all in og satser 100% på mit eget firma. Og det går rigtig fint. Folk her i byen har taget godt imod mig og det er dejligt, fortæller Mikkel Berthou.