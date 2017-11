Se billedserie Den danske billedkunstner og streetartist HuskMitNavn har i denne uge arbejdet med at udsmykke gangene på Høng Gymnasium og HF. Senere på måneden besøger han igen gymnasiet for at lave et stort vægmaleri i gymnasiets store samlingssal. Foto: Per Buurgaard Christensen

Ny kunst på Høng Gymnasium

Ugebladet Vestsjælland - 17. november 2017 kl. 19:23

HuskMitNavn værner om sin anonymitet, og for at man kan få lov til at interviewe den danske billedkunstner og streetartist, er det et krav, at hans ansigt under ingen omstændigheder bliver fotograferet.

Men ellers er den 42-årige kunstner helt afslappet og ukrukket, og han tager gladeligt en pause fra sit arbejde med at udsmykke Høng Gymnasium for at fortælle om sig selv og sit arbejde.

- Anonymiteten er et levn fra min ungdom, hvor jeg plejede at male graffiti. Dengang var man nødt til at være anonym. Ellers kom politiet jo efter en. Men den dag i dag har jeg stadig ingen interesse i at være et kendt ansigt og blive genkendt på gaden. Der er en ubalance i styrkeforholdet mellem et kendt og et »almindeligt« menneske, som jeg ikke bryder mig meget om, forklarer han.

Glad for opgaven

Det er lidt et scoop, som Høng Gymnasium og HF har gjort. HuskMitNavn er et internationalt kendt navn, og har gennem de sidste 15 år udstillet både i Danmark og i udlandet.

I en periode var hans tegninger et fast indslag i dagbladet Politiken, og bevæger man sig rundt i de danske storbyer, er det ikke unormalt at støde på væg- og gavlmalerier udført af den flittige billedkunstner.

Opgaven på Høng Gymnasium er dog ikke helt fremmed for HuskMitNavn.

- Jeg har tidligere været med til at udsmykke flere skoler rundt om i landet og har også en enkelt gang før lavet malerier på et gymnasium. Faktisk er det sådan nogle udsmykningsopgaver som jeg er gladest for, siger han og fortsætter:

- Når man laver et maleri, som kommer på kunstudstilling, så er det et fåtal der oplever det. Det bliver måske solgt og kommer hjem og hænge i en daligstue gemt af vejen fra omverdenen. De vægmalerier, som jeg laver her på Høng Gymnasium, er til glæde for alle, som kommer på gymnasiet. Her er kunsten demokratisk, mener han.

Nysgerrige elever

Arbejdsforholdene på Høng Gymnasium er dog alligevel lidt anderledes, end HuskMitNavn og hans to assistenter er vant til.

- Normalt arbejder vi i ferier, weekender eller om aftenen, når der ikke er andre mennesker på skolen. Det har været ret skægt at være her i skoletiden.

Både elever og lærere er nysgerrige, og det er sjovt at få deres løbende kommentarer mens arbejdet med værkerne skrider frem, siger HuskMitNavn.