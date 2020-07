Ny frisør i Stenlille

Forleden åbnede en ny frisørsalon i Stenlille på Hovedgaden 54. Det er den 25-årige Yusef Basel, der er frisøren bag og han kalder sin salon for Stenlille Herreklip. - Jeg klipper fortrinsvis mænd, men kan selvfølgelig også klippe kvinder, smiler Yusef Basel. Han åbner med et rigtig godt tilbud på herreklip og håber at falde godt til i byen.