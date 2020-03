Se billedserie Kasserer i Røde Kors, Kalundborg afdelingerne, Preben Truelsen, håber der melder sig nye til bestyrelsen. Foto: Charlotte Koefoed

Ny formand, ellers lukker Røde Kors i Kalundborg Kommune

Ugebladet Vestsjælland - 14. marts 2020 kl. 15:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige nu står man i en meget penibel situation i Røde Kors i Kalundborg Kommune. Man mangler en formand og flere bestyrelsesmedlemmer.

På Røde Kors Kalundborg Kommunes generalforsamling forleden skulle der vælges en ny formand, en ny næstformand samt en ny afdelingskasserer.

Men da der ikke var nogen af de tilstedeværende på generalforsamlingen, der ønskede at indtræde i bestyrelsen, selv ikke efter venlig opfordring, måtte dirigenten suspendere generalforsamling.

Afdelingen bliver nu nødt til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få besat de manglende medlemmer af bestyrelsen.

- Vi kan kun opfordre interesserede til at henvende sig, for at blive en del af et team, der arbejder godt sammen, har spændende opgaver at arbejde med og yder en god indsats for at afhjælpe nød og lidelser, både lokalt og internationalt. Kontakt mig, hvis du tænker, det kunne være noget for dig, opfordrer Preben Truelsen, der er kasserer i Røde Kors i Kalundborg Kommune

Lukker, hvis ingen melder sig Lige nu er en fra Røde Kors´ hovedorganisation, der er konstitueret formand, men der sammenkaldes snarligt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor man håber, der kan findes bestyrelsesmedlemmer og derved også en formand.

- Vi håber virkelig, nogen har lyst til at påtage sig arbejdet. Vi har mange gode formål, som vi støtter og alle kræfter skal i spil, når det gælder om at hjælpe folk i nød, både herhjemme og i verdens brændpunkter, siger Preben Truelsen.

Verny Grees og Preben Truelsen er kontaktpersoner, hvis man vil have mere at vide, eller vil tilbyde sig.

Om Røde Kors lokalt Røde Kors´ afdeling i Kalundborg Kommune har tre genbrugsbutikker; i Gørlev, i Ubby og i Kalundborg. Dertil kommer nørkelgruppene i samme byer.

Her arbejder mange frivillige for at skabe et overskud, som sendes videre til Røde Kors. I 2019 sendte lokalafdelingen 638.000 kroner af sted, hvilket er meget tilfredsstillende.

Man støtter ydermere arbejdet i Multikulturelt Netværk, som er et samarbejde med kommunen og Danske Flygtningehjælp, og opgaven er her at hjælpe flygtningene med at forstå samfundets forskellige instanser og hvordan alting virker.

I Værket arbejder de frivillige med at få ensomme mennesker ud af ensomheden, og give dem et bedre selvværd, så man tør få et tættere samvær med andre mennesker. Q-net er en aktivitet for kriseramte kvinder og deres børn, og man støtter også sommerferielejre for børn og unge, hvor børn og unge fra familier der har det lidt svært, kan komme på en sommerferielejr, yder julehjælp og støtter selvfølgelig landsindsamlingen i oktober.