Der skal fut på julelysene i postnummer 4270. Derfor har HHHIF udskrevet en julekonkonkurrence, hvor der er 3000 kroner til den, der får flest stemmer for sit julepyntede hus. Huset på billedet stammer fra Tåstrup. Foto: Thomas Olsen

Nu skal der spotlys på julen

Dansk Julemandslaug har i flere år kåret årets juleby og her på Sjælland har byer om Roskilde, Holbæk og Ringsted været på listen over byer, der er rendt med æren.

Sidste år dystede Tappernøje om at have den mest ekstreme julebelysning, noget hele byen gik sammen om og som TV2 Øst dækkede flittigt.

- Vi udskriver en konkurrence, hvor alle de husstande, der er i postnummer 4270 Høng, kan være med. Det, man skal gøre, er at julepynte sit hus så smukt, overdådigt eller julet som muligt, og så er det op til forbipasserende og borgere at stemme på det hus, de finder mest julet, forklarer Mogens Gyldenvang, der er med i HHHIF.

- Det giver en utrolig fin julestemning og man bliver i julehumør, når man ser de fint pyntede huse. Jeg vil gerne understrege, at konkurrencen gælder alle huse i 4270, også landhuse og huse, der for eksempel ligger på Tovesvej eller på Havrevænget eller et helt andet sted. Bare det er postnummer 4270, slår Mogens Gyldenvang fast.