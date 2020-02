Der er lunker i gulvet og det dur ikke. Derfor skal Kirkens Korshærs Møbelgenbrug i Dianalund have lagt nyt gulv. Det betyder, at man holder udsalg indtil lørdag den 29. februar, hvorefter man holder lukket, mens det nye gulv lægges på. Første åbningsdag bliver torsdag den 26. marts. Foto: Charlotte Koefoed

Nu skal der nyt gulv på

For omkring tre år siden blev der lagt nyt gulv i Kirkens Korshærs gamle hal. Desværre blev gulvet ikke lagt rigtigt på, for det har lunker og er gået fra flere steder, så de frivillige har ikke haft anden udvej end at få lagt nyt gulv.