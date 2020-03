Se billedserie Naturpark Åmosen med Fugledegård er et af de seks oplevelsescentre på Istidsruten. Her kan man få en fornemmelse af, hvordan livet ved bredden af Tissø så ud.

Nu kommer istidsruten

04. marts 2020

Istidsruten er et samarbejde mellem Sorø, Odsherred, Kalundborg, Lejre, Sorø og Holbæk Kommune og seks oplevelsescentre. Arbejdet har været i gang siden 2016, og ruten bliver indviet den 16. og 17. maj i år.

Målet med Istidsruten er at skabe en samlet oplevelse af Midt-Nordvestsjælland.

På Istidsruten kan man opleve Danmarks tilblivelse for mere end 20.000 år siden. Man kan se, hvordan isen har formet landskabet og bevæge sig frit i det område, der engang bare var en bunke grus og sten, der var blevet flyttet ned med isen fra nord. Istidens formgivning af landskabet skaber en helt unik historiefortælling, som bindes sammen af en cykelrute på hele 390 kilometer.

Fem etaper, seks oplevelsescentre

Istidsruten er inddelt i fem etaper, som begynder og slutter i Nykøbing Sjælland. Første rute er fra Nykøbing Sjælland til Holbæk, dernæst er der ruter fra Holbæk til Lejre, fra Lejre til Sorø, fra Sorø til Jyderup og sidste rute er fra Jyderup til Nykøbing Sjælland.

Undervejs er der seks oplevelsescentrer, som man kan besøge. De er Brorfelde Observatorium, Geopark Odsherred, Museum Vestsjælland, Naturpark Åmosen, Sagnlandet Lejre og Nationalpark Skjoldungernes Land.

Fra Sorø til Jyderup Den fjerde etape på Istidsruten går fra Sorø til Jyderup.

På etapens 60 km oplever man issøbakker, dødislandskaber og søer skabt af isen.

Etapen starter i Sorø i Parnas Natur- og Aktivitetspark og på cykel gennem landskabet kommer man til Tåderup, der med sine stjerneudstykninger er tidstypiske for de jordinddelinger, som er karakteristiske for tidsånden og de geologiske faktorer på stedet.

Herefter kommer man til Kløveshøj ved Buerp, som er områdets højeste bakke. Hvis man trænger til at stille cyklen og gå en tur over marker, så er et stop her oplagt. Via en marksti kommer man frem til toppen af Kløverhøj, hvorfra der er en strålende udsigt over Tissø.

Turen går også forbi Sæby Kirke og til Fugledegaard, som er epicenteret for formidlingen om Naturpark Åmosen og samtidig en af de vigtigste steder i områdets vikingehistorie.

Ruten får videre forbi den jadegrønne Madesø, hvor man får en fantastisk fornemmelse af smeltevandsdalen, der dækker små søer langs Halleby Å og skråninger, der omkranser området.

Næste stop er Strids Mølle, som er én af fem vandmøller, der tilsammen kaldes for Kongens Møller.

Møllen er i dag et populært traktørsted, og et fint eksempel på vekselvirkningen mellem de geologiske forhold som naturen giver og den måde vi som mennesker bruger naturen.

Etapen ender i Jyderup ved Skarresø Naturrum. Her har manmulighed for at opleve både dødislandskab, smeltevandsslette og randmorænelandskab inden for få kilometer.

Istidsfestival Åbningen af Istidsruten sker med en Istidsfestival henover weekenden lørdag den 16. maj og søndag den 17. maj.

Der vil være en officiel fejring i Odsherred ved Vejrhøj. Her bliver der holdt marked med lokale produkter og foreninger, officielle taler og to særligt tilrettelagte ruter. En rute med bakker, der viser det flotte istidslandskab, og en flad rute, der viser det interessante kulturlandskab, som isen har været med til at skave

Udover den officielle fejring byder weekenden på op mod 50 forskellige begivenheder. De er fordelt over Holbæk Kommune, Odsherred Kommune, Lejre Kommune, Sorø Kommune og Kalundborg Kommune. Der er over weekenden fem hotspots, hvor flere aktører er gået sammen om at lave lokale festivaler med særligt fokus på Istidsruten.

Et af disse ligger i Jyderup, hvor ca. 20 lokale aktører er gået sammen om at lave en forårsfestival for at markere deres engagement i Istidsruten.

Istidsruten er støttet af Nordea-fonden og LAG-Midt Nordvestsjælland.