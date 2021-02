Om lyset på stierne i Høng kommer til at se ud som på billedet, er nok tvivlsomt. Men lys, det kommer der. Privatfoto

Nu kommer der lys op over flere stier i Høng

Ugebladet Vestsjælland - 13. februar 2021 kl. 09:15 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Det er ikke fordi udgiften i sig selv er vanvittig stor. Men projektet vil alligevel få stor betydning for mange mennesker. Det handler også om tryghed.

Kommunalbestyrelsen vil i slutningen af februar beslutte at bruge knap 260.000 kroner af den million, som kommunens næststørste by, Høng, modtager til Få det Fixet-projekterne for 2021. Pengene skal bruges til belysning i form af lys på stier i byen. Det er et af i alt fem projekter i byen, der er godkendt og som begunstiges med tilskud op til millionen.

Høng-området har, som det udtrykkes af den kommunale administration, gennem aktivt opsøgende arbejde ved opslag, benarbejde hos lokale foreninger og skoler samt ved stand på Folkemødet i Høng i 2019 fået opmærksomhed på Få det Fixet-projektet. På den baggrund er indkommet forskellige forslag til videre bearbejdning, og en meget aktiv aktionsgruppe har i høj grad bidraget med koordination, mødeaktivitet og egen mail foruden udarbejdet lokal folder om de fem valgte projekter.

De fem projekter:

1. Lys på stier, herunder Blommehaven-Askelunden

2. Legekonstruktion for børn - Høng Bevægelsespark

3. Uderum ved biblioteket

4. Julebelysning Hovedgaden

5. MTB-spor i og omkring Høng

For alle projekter er estimeret en økonomi indenfor områdets samlede ramme på en million kroner, og Aktionsgruppen havde i første omgang valgt at søge om godkendelse af "Lys på stier", fordi det er et stort ønske at få realiseret hurtigst muligt.

I projekt "Lys på stierne" er placering af lysarmaturerne således beskrevet:

* Fra Finderupvej til Blommehaven

* Fra Blommehaven til Pilelunden

* Fra Pilelunden til Hønghallen/Høng skole

Den kommunale direktion har indstillet, at ansøgningen fra Høng lokalområde om "lys på stier" godkendes med en rammebevilling på 257.580 kroner »- under forudsætning af, at nødvendige myndighedstilladelser og aftaler foreligger inden projekterne realiseres«.

Præcis med denne ordlyd har økonomiudvalget nu anbefalet projektet til kommunalbestyrelsens afgørelse.