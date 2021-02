Nu er Lone kommet i gang i eget køkken

Lone Sørensen har boet mere end 30 år på Reersø og her kan hun lide at være. Hun flyttede dog for nogle år siden fra et hus til et andet, og det er netop i det nyrenoverede hus på Havnevej 12, hun har indrettet sig med sine potter og pander i eget industrikøkken.