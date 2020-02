Der var en stor kurv til Jørgen Hansen som tak for mange års ihærdigt arbejde for handelslivet i Gørlev. Foto: Charlotte Koefoed

Netværksmøder og ny tovholder til Gørlev Messen

Efter de traditionelle gule ærter var fortæret, ringede formand Steffen Olsen med klokken og efter Erik Andersen var blevet udpeget som dirigent, gik den årlige generalforsamling i Handels- og Erhvervsforeningen for Gørlev og Omegn i gang.

Formandens beretning bød på en gennemgang af sidste års tiltag, hvor det mest markante var flytningen af Gørlev Messen til det første af sommerens to hesteskuer.

Bedre pladsfordeling og små justeringer blev diskuteret og af nye tiltag er Steffen Olsen optaget af at etableret netværksmøder, noget som Jens Leager fra Kalundborgegnens Erhvervsråd kun kunne sige godt om.

- Vi gør det også i Kalundborg og det giver et godt netværk, påpegede han. Han fik også sidst på mødet tid til at fortælle om rådets 30 års jubilæumsfest, som netop skal foregår på Den gamle Sukkerfabrik i Gørlev.

Jørgen Hansen takker af

Angående Gørlev Messen er planen, at den igen i år skal have plads på Gørlev Hesteskue. Men det bliver med en ny tovholder, for Jørgen Hansen, der tog stafetten sidste år og meldte sig som tovholde mellem udstillerne og hesteskue, flytter til Slagelse og derfor skal der findes en anden tovholder.