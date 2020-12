Formand for Gørlev lokalråd Jonas Henriksen, kulturformidler Julie Dam-Larsen og naturvejleder Anders Søgaard glæder sig meget til at komme i gang med arbejdet med den nye Naturpark Åmosen Gateway. Privatfoto

Naturpark Åmosen flytter ind

Central beliggenhed

For at skabe nem adgang til aktivitet og formidling for så mange som muligt, så har Kalundborg Kommune valgt at donere et 800 kvadratmeter areal centralt i Gørlev. Arealet ligger ved siden af Gørlev Biblioteket og Rema1000.