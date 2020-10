Per Dambo Andersen holder musikalsk tirsdagstræf på Dianalund Bibliotek tirsdag den 27. oktober. Privatfoto

Musikalsk tirsdagstræf

Den 27. oktober er der musikalsk tirsdagstræf på biblioteket i Dianalund. Tirsdagstræffet får nemlig besøg af Per Damsbo Andersen fra Sorø Bibliotek, som tager os med ind i sit musikalske univers.

Formiddagen bliver et mix af sang og nedslag i Pers yndlingsmusik med temaet »musikalsk mangfoldighed«.

- Jeg glæder mig til at komme på besøg, desværre kan vi ikke lave fællessang på grund af Covid 19. Men jeg kan sagtens tage deltagerne med ind i musikkens fantastiske verden uden at de synger med, siger Per Damsbo Andersen.