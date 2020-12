Musikalsk fyrværkeri byder 2021 velkommen

Året 2021 bydes velkommen med et musikalsk fyrværkeri af de helt særlige: et møde mellem Copenhagen Phil og Dreamers' Circus - en trio, der begejstrer publikum verden over med deres virtuose og smittende stil, der blander folkemusik med en snært af klassisk og verdensmusik.

- Billetter købes på Kalundborg Bibliotek eller via www.kalundborgbib.dk under »det sker« til 175 kr. for voksne. Det er gratis for børn under 18 år, men der skal stadig bookes en billet, oplyser faglig koordinator Stine Veisegaard.