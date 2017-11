Bente Kure og Leif Ernstsen er klar med den musikalske forestilling »Som dybest brønd« - om »Jens Vejmands« far. Foto: KIM KNUDSEN.

Musikalsk forestilling om Jeppe Aakjær

Ugebladet Vestsjælland - 19. november 2017 kl. 14:09

Hvis man hører til dem, der kun kender Jeppe Aakjær som en romantisk og lyrisk hjemstavnsdigter, er her lejligheden til genkendelsens glæde, men også til at møde andre sider af ham.

Torsdag d. 30. november varmer Hvidebæk Lokalråd og Kalundborg Biblioteker nemlig op til julen med fællesspisning og musikalsk underholdning i Ubby Forsamlingshus.

Den musikalsk forestilling leveres af Bente Kure og Leif Ernstsen, der via sange, men også anekdoter og uddrag fra Jeppe Aakjærs prosatekster, tegner et helhedsportræt af »Jens Vejmands« far.

Forestillingen er en koncert med et vist teater-præg med brug af enkle virkemidler og få rekvisitter. Der er naturligvis også fællessang undervejs - alt andet ville jo ikke være i Aakjær's ånd!

En samfundsrevser

De fleste kender Jeppe Aakjær som forfatteren til de kendte sange »Jens Vejmand«, »Jeg bærer med smil min byrde« og romanen »Jens Langkniv«. Men Jeppe Aakjær var også en samfundsrevser, der flere gange var i konflikt med samfundet, som han gjorde oprør imod. Han sad f.eks. i fængsel 17 dage for sine foredrag om den franske revolution og sine angreb på Indre Mission. Jeppe Aakjær kæmpede for de elendige forhold, tyendet levede under, og hans kritik af dette var medvirkende til at Tyendeloven blev ophævet i 1921.

Hamburgerryg og grønlangkål

Bente Kure og Leif Ernstsen modtog Aakjærprisen 2012 for det store arbejde, de har gjort og stadig gør for at udbrede kendskabet til Jeppe Aakjær og hans forfatterskab. De har spillet sammen siden 1985 og fejrede således 30 års jubilæum i 2015.

Arrangementet foregår torsdag d. 30. november med fællesspisning kl. 18, som koster 190 kr. Hvidebæk Lokalråd har planlagt menuen, som er hamburgerryg, brune kartofler og grønlangkål.

Ønskes kun adgang til den musikalske forestilling kl. 19 er prisen reduceret til 130 kr. Der er rabatter til medlemmer af Hvidebæk Lokalråd og Biblioteksklubben.

Læs mere og køb billetter via www.kalundborgbib.dk eller på et af bibliotekerne i Kalundborg Kommune.