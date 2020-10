Museet på Reersø er lukket i efterårsferien

Sidste år havde museet levendegørelse for første gang, og her kunne man dufte og smage grønkålsuppe.

- Vi har været i museets lille køkken og øvet os på at riste sild og de smagte godt, men vi aflyser altså at have åbent i efterårsferien. Om der kommer et arrangement til jul, vil tiden vise, men vi er klar, lyder det fra René Rohde.