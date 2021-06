Se billedserie Faglærer Martin Kot Sørensen er alene om at vise, hvordan man skal lægge mursten, så muren bliver stærk og solid. Foto: Charlotte Koefoed

Murerne er på visit i Høng

Ugebladet Vestsjælland - 08. juni 2021 kl. 12:49 Kontakt redaktionen

Skillsbutikken i Høng har i denne uge åbent for murerfaget fra EUC Nordvestsjælland Holbæk og meningen var, at nogle af eleverne skulle være til stede sammen med faglærer Martin Kot Sørensen, men han var ene mand om at passe biksen.

- Eleverne havde nogle afsluttende ting, de skulle være færdige med, så det bliver mig, man kommer til at tale med, når man kigger ind, forklarede Martin Kot Sørensen.

Som murer arbejder man også med terasso, fliser og meget mere.

Han kan til gengæld fortælle de unge, der kigger ind, en hel masse om murerfaget.

Forbandt, spjæld og Fibonacci Man kunne forledes til at tro, at man bare blandet noget mørtel og smider den ene sten oven på den anden, når man bygger et hus.

Men det er ingenlunde tilfældet.

Der er nemlig masser af regler for, hvordan man murer en væg op og det kunne man se ude foran butikken.

- Der er mange forskellige former for forbandt. Munkeforbandt, krydsforbandt, løber 1 og 2 og meget andet. Et forbandt er et mønster, der gentager sig og dem findes der rigtig mange af. Man kan også lave sit eget, men fælles for dem er, at de skal have styrke og der må ikke være to fuger oven på hinanden, forklarer Martin Kot Sørensen.

Under coronanedlukningen brugte Martin Kot Sørensen legoklodser til at forklare eleverne, hvordan en mur skal opbygges.

Fagudtrykket at arbejde på spjæld fik han også forklaret.

- Det betyder, at man tager ud og laver småopgaver for private, siger Martin Kot Sørensen.

Også Fibonaccis geometriske logaritme kommer han ind på. Den bruges til at se, om et hus er geometrisk korrekt opbygget med hensyn til vinduer og døres placering.

Pas godt på din krop, murer Man skal gennem to grundforløb på EUC eller via EUX for at blive murer. Det tager i alt fire år og fem måneder, hvoraf de tre et halvt år er i praktik med diverse skoleophold.

En af de ting, man gør meget ud af i undervisningen er, at passe på kroppen.

En fliseknækker deler hurtigt og præcist en mursten over.

- Det er hårdt at være murer og det kræver en god fysik. Det er ikke nogen dårlig ide at træne ved siden af, slutter Martin Kot Sørensen.

Murerfaget er tilstede i Skillsbutikken i Høng fra tirsdag den 8. juni til og med fredag den 11. juni fra klokken 9 til 15.