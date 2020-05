Artiklen: Multi C -Thomsen er klar til at tage fat

Gennem årene har Carsten Thomsen altid hjulpet andre med store og små opgaver og i det hele taget været med i mange projekter, så for et par år siden tog han konsekvensen og lavede sit eget firma, Multi C - Thomsen, som tilbyder arbejde indenfor en lang række områder som gravearbejde, kabelarbejde, grøfter og dræn, almindelige håndværkeropgaver, anlægsarbejde, flisebelægning og landbrugsarbejde.

Dét, du ikke selv når

Mange husejere kender problematikkerne når man ikke helt får gjort et projekt færdigt. Der mangler altid et eller andet. Det kan være et sternbræt, der skal udskiftes, eller et hegn, der er væltet og skal op og stå igen.