Mulles Plade- og Autoværksted

Jeg har faktisk altid gået og drømt om at lave mit egen værksted, men der er først nu, alle brikkerne er faldet på plads, men jeg elsker bare at gå og rode med biler. Jeg hygger mig med det og så er det en god fornemmelse, at finde fejlen, når en kunde kommer ind og siger: Der lyser en lampe, men ikke hele tiden! Det er jo en udfordring, og det kan jeg lide.