Morten vil gerne tæt på detailhandlen

Ugebladet Vestsjælland - 14. januar 2021

Blækket skal lige tørre på lejekontrakten med Den gamle Sukkerfabrik, men planen er klar og meningen med det nye kontorlokale i kontorfællesskabet i Den gamle Sukkerfabrik i Gørlev er, at multimediepraktikanter og projektleder Morten Hass Augustsen, skal bemande kontoret i Gørlev, netop for at komme tættere på detailhandlen i Gørlev og Høng.

- Jeg blev ansat den 1. november i et to-årigt projekt i Kalundborgegnens Erhvervsråd, som handler om at skabe liv i bymidterne i Kalundborg, Gørlev og Høng. Derfor giver det god mening at etablere et kontor i Gørlev, hvor det er nemt for mig at få en tættere kontakt med detailhandlen i de to byer. Jeg kommer også til at være i Kalundborg, for det er utrolig vigtigt, at man er synlig og tæt på. Især i disse tider, fortæller Morten Hass Augustsen.

Er kommet godt fra start Stor respekt for butiksindehaverne er noget af det første, Morten Hass Augustsen nævner, når har fortæller om, hvilke skibe, der er sat i søen og som er på vej ud af havnen.

- Vi skal skabe mere liv i de tre byer og vi skal gøre det sammen med detailhandlen. Jeg har altid haft en stor beundring for de selvstændige, der hver eneste dag knokler med deres butikker. Jeg startede med at tage rundt til en lang række butikker i Kalundborg, Gørlev og Høng og her blev jeg taget utrolig godt imod. Der ligger mange fine specialbutikker, for eksempel en stor, velassorteret vinbutik i Høng og i Gørlev har man to butikker under samme tag, nemlig Luve, der både har børnetøj og smykker. Jeg tror på den slags nichebutikker har en fremtid, også selv om det lige nu ser sort ud med corona. Men husk, der er lys for enden af tunnelen, siger Morten Hass Augustsen optimistisk.

Hvad gør erhvervsrådet? Der er forskellige tiltag på vej i bymidteprojektet og et af dem er workshops.

- Vi har lige sendt to kurser/workshops ud til vores medlemmer, som handler om sociale medier og nethandel. Her kan man komme og blive klædt på til at møde kunderne på nettet og få styr på, hvordan du agerer på de sociale medier, påpeger Morten Hass Augustsen.

Lige nu, hvor corona igen har lukket en masse butikker midlertidigt, er det vigtigt at man tænker ud af boksen og får fat i kunderne på nettet.

- Vi har indgået et samarbejde med Shop Sjælland, hvor vi skal være med til at videreudvikle projektet. Når kunderne allligevel handler på nettet, kan de jo ligeså godt gøre det i de lokale butikker, mener Morten Hass Augustsen.

Vind en butik Et andet tiltag der skal være med til at skabe liv i bymidterne, er konceptet »Vind en butik«.

- Vi er kommet så langt med det, at vi i første omgang har fundet frem til en række nøglepersoner i forskellige brancher, der vil være med til at hjælpe en ny butik i gang. I første omgang ruller vi projektet ud i Kalundborg og så kommer vi til Gørlev og Høng. I Kalundborg har vi en udlejer, der er med på at leje et lokale ud til en skarp pris, og vi har rådgivere og praktisk hjælp fra række brancher. På grund af coronasituationen er vi nødt til at vente lidt, men vi er klar til at gå i gang, så snart samfundet åbner igen, siger Morten Hass Augustsen.

Vil man vide mere om såvel kurser, nethandel eller vind en butik-projektet, kan man ringe, skrive eller maile til Morten Hass Augustsen, der også tager imod tilmeldinger til de digitale kurser.

Privat bor Morten Hass Augustsen i Boeslunde, men har familie i Høng. Desuden har han i sin tid været slagtersvend hos Palle Levin i Gørlev.