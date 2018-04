Morten Korch dage på Reersø

Amerikanerbilmuseet er selvfølgeligt også åbent og for de særligt bilinteresserede vil man lørdag omkring middagstid kunne opleve brølet fra Detroit i form af besøg af den svenske Corvetteklub distrikt Syd, som kigger forbi i et større antal af Amerikas sportsvogn nummer 1.

Ud over de arbejdende heste på marken, vil der for de dyreintresserede være mulighed for at besøge kødkvægsbesætningen i stalden og se de sidste fødte kalve, ligesom der vil være ponyridning for de mindre børn.