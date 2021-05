Morgenkaffebord pinselørdag

Fra fredag den 21. maj er det tilladt at være 100 mennesker udendørs og det betyder, at SuperBrugsen i Gørlev kommer til at afvikle det traditionsrige morgenkaffebord pinselørdag den 22. maj.

- Vi kommer selvfølgelig til at coronasikre arrangementet med god afstand og det betyder, at vi har pakket poser med morgenbrødet og tilbehør, vi står og hælder kaffen op og skal man have en lille en til halsen, så sker det også på coronasikret vis, forklarer Heino Andersen, næstformand for SuperBrugsen i Gørlevs bestyrelse.