Mor og datter giver koncert

Musikken har rødder i den klassiske musik, men med et livgivende nærvær og nordisk folketone. De to er mor og datter, og deres musik udfolder sig fra deres tætte forbindelse og mange års samspil. Trine Opsahl komponerer sølvomspunden musik på sin harpe, og Josefine Opsahl skaber de legende og dybe modstemmer på sin cello.

Trine og Josefine har sammen udgivet to albums, som de har høstet megen ros og internationale anerkendelser for. Det er »Leaving My Silent Empty House« i 2008 og »Unbroken Dreams« i 2015, som vandt Round Glass Music Award 2016 I New York og blev nomineret til ZMR Music Award 2016 (USA). Begge albums er vidt udbredt og distribueres i Skandinavien og Tyskland, såvel som i USA, Taiwan og Sydkorea.