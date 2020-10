Møllefolkene kan begynde restaureringen

- Vi har 5000 spåner liggende, der skal behandles, før de kan komme på hatten, så der ligger et stort arbejde foran os, men vi er rigtig glade for, at vi nu har fået samlet pengene til renoveringen og arbejdet kan gå i gang, sagde Ole Hedelund Andersen, Henning Vingborg og Rasmus Pedersen, tre flittige møllere, der bød John Madsen på fremvisning i møllen og en kop kaffe, før han igen kørte tilbage til Slagelse, hvor han er filialdirektør og også bestyrer Trelleborg Fonden.