Mød stifteren af Land of Hope

Luve Smykker og Ure har sammen med Nordahl Jewellery og Den gamle Sukkerfabrik arrangeret et spændende foredrag onsdag den 28. oktober fra klokken 19 til 21 med Anja Lovén, kendt som kvinden bag Land of Hope, et børnecenter i Nigeria.