Mød multikunstneren Leif Sylvester

Foredraget tager udgangspunkt i to digtsamlinger »Mig og de andre« og »Danmark og mig«, og vil også synge et par sange undervejs. Leif starter med at tale om sin opvækst på Amager under krigen og i efterkrigstiden og de følelser og livssituationer, der fulgte med. Han fortæller om krigens rædsler, den armod der kom i efterkrigstiden, livets mangler, død, vores forhold til døden, og om man tør at leve livet efter al det kaos. I foredraget vil du også opleve Leifs fortælling om sin opvækst på »Lorteøen«, de første spæde kys, ungdoms kærlighed, voksen kærlighed, om den eneste ene, om at skrive sange og digte fordi man ikke kan lade være, om livets valg, om tilfældighedernes spil, om at lyve, at være dødelig syg og lære at leve med det, om håb og glæde ved at være sammen med dem, man elsker. Helt kort fortalt, så vil du få et foredrag om livets vilkår. Det meste bliver fortalt som anekdoter og historier indimellem bliver det brudt af digt oplæsning og sange som er relevante til emnet på det pågældende tidspunkt. Alt sammen sagt med alvorligt humør og et glimt i øjet, så tilhørerne kan spejle sig på den gode måde og gå derfra med visheder om, at de ikke er alene med deres tanker og skavanker. Undervejs underholdes også musik og sang ved Leif Sylvester og musiker Jarno Varsted.