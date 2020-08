Se billedserie Michael Wallin og Louise Frændemark, Drøsselbjerg, er parat til at yde advokatbistand på hele Vestsjælland. Foto: Charlotte Koefoed

Michael og Louise er klar med advokatbistand

08. august 2020

Advokaterne Frændemark og Wallin er advokat Michael Wallin, 46 år og advokatfuldmægtig Louise Frændemark, 36 år og færdiguddannet advokat 1. december i år.

De to mødte hinanden i Kalundborg Kommune, hvor Louise var advokatfuldmægtig og Michael chefjurist, og det var ikke kun på det faglige område, samarbejdet fik vældig godt. De to danner nemlig også par privat og bor sammen i Drøsselbjerg, og når Louise Frændemark er færdiguddannet, indtræder hun efterfølgende i Advokaterne Frændemark og Wallin på fuld tid.

- Jeg har advokatkontor i Valby med hovedvægt på erhvervssager, men jeg praktiserer også her i området, hvor jeg har forskellige sager, fortæller Michael Wallin.

Planen for parret er at etablere sig endnu mere lokalt og arbejde, i første omgang fra hjemmet i Drøsselbjerg, men på sigt i egnede lokaler, gerne i Gørlev.

- Vi har begge arbejde i København og har tilsammen fire børn og en hund, så vi vil selvfølgelig gerne arbejde mere lokalt. Vi er begge meget glade for Vestsjælland, så det er et naturligt skridt for os, fastslår Michael Wallin.

Lokalt forankret Louise Frændemark er så lokal, som man kan blive, født og opvokset i Kirke Helsinge, bosat i Gørlev og pendlede til jurastudiet i flere år, så kendskabet til de lokale forhold har hun helt styr på.

- Det er tit en tillidssag at tale med en advokat. Man kommer ind på personlige forhold, når man for eksempel skal tale arbejdsskader, dødsbo, arvesager eller noget helt andet og så kan det være rart med et kendt ansigt, siger Louise Frændemark.

Michael Wallin og Louise Frændemark er glade for Vestsjælland, og Gørlev i særdeleshed.

Michael Wallin, der stammer fra Næstved, har et godt kendskab til Kalundborg Kommune. Som chefjurist i kommunen fra 2016 til 2019 har han et solidt overblik over arbejdsgangene og hvordan kommunen er skruet sammen.

- Jeg har haft mange erhvervssager, men gennem min karriere har jeg arbejdet med alle typer sager. Jeg har været besøgsven for hjemløse og undervist på Københavns Universitet, haft tunge erhvervssager og private klienter, så jeg har været rundt i stort set alle kroge, siger Michael Wallin.

Gratis samtale Har man et problem, man har brug for at vende med en advokat, kan man altid ringe til Frændemark og Wallin. Første samtale er gratis.

- Man kan stå med alle mulige forskellige problematikker, som kræver juridisk hjælp. Vi opfordrer til, at man ringer og fortæller om problemet, så finder vi ud af, om det er noget, vi skal gå ind i, eller om det er noget, man i første omgang selv kan klare. Det kan være en nabotvist, som måske kræver, at man først selv tager kontakt, men det taler vi om, forklarer Michael Wallin.

At være i øjenhøjde og forklare komplicerede problemstillinger på en enkel måde, er omdrejningspunktet for Louise Frændemark og Michael Wallin.

- En god ting er under alle omstændigheder at ringe i tide, før tingene eskalerer. Det gælder alle typer sager, siger Louise Frændemark.

Advokaterne Frændemark og Wallin er som sagt allerede etableret i området, lige nu fra hjemmet i Drøsselbjerg, hvorfra man kan mødes med klienterne i deres eget hjem, men ofte kan man klarer mange ting over telefonen.