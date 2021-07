Mere frihed til Mr. Flemming

- Fordelen for os er, at vi som butik har større frihed til at vælge leverandører og sortiment. Det giver en større fleksibilitet - og det skal nok komme vores kunder til gode, siger Flemming Nielsen. Og tilføjer:

- Det betyder naturligvis ikke, at vi skifter alle de gode tøjmærker ud her i butikken, blot, at kunderne løbende vil se nye brands. For os er det vigtig at have et bredt sortiment i snart sagt alle prislag - og det holder vi fast i.