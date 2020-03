Bestyrelsen i Lokalrådet. Fra venstre Peter With, Birger Jensen, Lone Varming, Bjarne Rask, Niels Erik Danielsen, Arne Christoffersen, Laila Madsen og Niels Christian Buch. Trine Birkmose var ikke tilstede, da billedet blev taget. Privatfoto

Mere aktivitet gennem samarbejde

Ugebladet Vestsjælland - 06. marts 2020

HØNG: Der er brug for flere aktivitetstilbud til borgerne i Høng. Og nye tilbud kræver samarbejde. Et samarbejde, som Høng Lokalråd gerne vil stå på mål for.

På lokalrådets generalforsamling i aftes omtalte formanden, Niels Erik Danielsen, at rådet har haft drøftelse med købmand Mogens Gyldenvang, Høng Centret, om udviklingen i Høng. Om hvordan lokalrådet og Høng Centret i samspil med byens handlende kan hjælpe hinanden med aktiviteter for og med borgerne i Høng.

Og efter generalforsamlingen kunne forstander på Høng Efterskole, Thorkild Specht, fortælle, at skolen er interesseret i at åbne sig mere mod Høng. Med renovering af eksempelvis skolens festsalen vil der blive satset på mere kultur til Høng.

Det drejer sig om foredrag, musik og i det hele taget at bidrage til mere liv til byen.

Niels Erik Danielsen berettede om årets aktiviteter og de mange områder, rådet har været inde over.

Rådet deltager også i år i den nationale affaldsindsamlingsdag søndag den 26. april. Sidste år deltog 50.

Høng Lokalråd har bidraget til at sikre et bord-bænke-sæt til Bevægelsesparken.

Niels Erik Danielsen kom også ind på boligmassen i byen og sagde, at der er fokus på flere boliger i Hovedgaden.

- Men generelt mangler der boliger i byen, herunder især lejeboliger, foruden mulighed for seniorboligfællesskaber. Og så kan vi konstatere, at Høng Centrets parkeringsplads trænger til en renovering, sagde formanden.

Trafiksikkerhed har også været på rådets dagsorden. Der er behov for en fodgængerovergang på Hovedgaden ved Høng Centret. Den vil efter kommunens opfattelse koste cirka 225.000 kroner. Der arbejdes på, at den kan etableres via trafiksikkerhedspuljen.

Fremtiden: Ønske om lys på stierne i Høng, herunder cykelstien til Løve, som kun har markeringslys i asfalten.

- Uddannelse er også en del af fremtidens aktiviteter. Kalundborg er en uddannelseskommune og Høng er en uddannelsesby. Så vi vil arbejde på at etablere et møde i Høng for skolerne med henblik på at styrke skolerne og Høng som en uddannelsesby, sagde formanden.

Peter With, Laila Madsen og Arne Christoffersen blev genvalgt til bestyrelsen, Trine Birkmose blev nyvalgt. Lone Varming og Bjarne Rask blev valgt som suppleanter.

Efter generalforsamlin­gen fortalte forstander Thorkild Specht om efterskolens historie, tilbage fra 1864 med start i Sæby. Også om faglige muligheder på skolen, udvidelser og renovering.

Høng Efterskole er populær og allerede i maj er skolen fyldt op med elever til næste skoleår. Efterskolen har i mange år passet sig selv. Men det vil Thorkild Specht gerne ændre på, sagde han - og fik bred støtte til samarbejde fra lokalrådet.