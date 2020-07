Thor Nielsen er kampagneleder i Dianalund til landsindsamlingen søndag den 16. august. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Meld dig som indsamler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Meld dig som indsamler

Ugebladet Vestsjælland - 05. juli 2020 kl. 10:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tid betyder noget forskelligt for os alle. Søndag den 16. august betyder din tid alt for os, der er berørt at kræft. For kræft holder ikke pause under corona.

Sådan skriver Thor Nielsen i sin opfordring til at melde sig som indsamler til Kræftens Bekæmpelses landsindsamlen, som blev udskudt i foråret på grund af corona.

- Kræft holder ikke pause, selv om corona er dukket op. Hver tredje dansker får kræft, så de fleste af os får sygdommen tæt ind på livet på et eller andet tidspunkt. Derfor har vi brug for din hjælp til at samle ind til kræftsagen. Mange indsamlere har en personlig grund. Nogle har mistet familiemedlemmer eller venner, andre vil gerne støtte forskningen. Og en del har selv kræft. Vores erfaring er, at det lille flag kan være med til at gøre indsamlingen mere personlig, siger Thor Nielsen, som er kampagneleder i Dianalund.

Flaget bliver udleveret sammen med indsamlingsbøtterne. Thor Nielsen understreger, at det er helt frivilligt, om man vil bruge det.

Derfor er din støtte vigtig

De penge, der kommer ind ved landsindsamlingen, går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med at yde gratis rådgivning og støtte til patienter og pårørende, til forskning og forebyggelse. Netop rådgivning har der været endnu større efterspørgsel på under corona.

Overskuddet fordeles med 62 pct. til forskning, 17 pct. til patientstøtte, 18 pct. til forebyggelse og 3 pct. til administration.

Kun tre procent af Kræftens Bekæmpelses indtægter stammer fra det offentlige. Resten af indtægterne er afhængige af dig og andre, der vælger at støtte sagen, og som samtidig er med til at sikre, at færre får kræft, at flest muligt overlever kræft, og at mennesker ramt af kræft får et godt liv med eller efter kræft.

Alle kan melde sig som indsamler til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling. Unge under 18 år skal gå to og to, mens børn under 13 år skal følges med en voksen. Du kan dele din oplevelse på sociale medier med #Visflaget.

Man kan melde sig som indsamler dikrete hos Kræftens Bekæmpelse eller hos Thor Nielsen i Dianalund.