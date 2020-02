Max Torndahl er uddeler i SuperBrugsen i Dianalund indtil 1. marts, hvor han starter nyt job som projektleder i Coop. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Max har fået nyt arbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Max har fået nyt arbejde

Ugebladet Vestsjælland - 18. februar 2020 kl. 13:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 18 år siden startede Max Torndahl som flaskedreng i Dianalund, var også elev her i brugsen. Efterfølgende kom han til Jyderup som souschef, til Herfølge, også som souschef. Dereftergik turen til Svinninge, derefter til Gørlev og herefter var det i Stenlille, man kunne nyde godt af Max Torndahls gode arbejde som uddeler. De seneste to år har Max slået sine folder i SuperBrugsen i Dianalund, hvor det var ham, der var med til at få byggeriet og etableringen af den nye, store brugs til at glide.

- Jeg har været utrolig glad for at være i Dianalund, ja også de andre steder, men da jeg så det interne opslag om stillingen som projektleder, tænkte jeg, at det var lige noget, jeg havde lyst til, forklarer Max Torndahl, der er 33 år.

Han har været med til at bygge flere brugser om og den erfaring og indsigt i, hvad det betyder for blandt andet personalet at bygge om, tager han med sig ind i det nye job.

Fra mandag den 2. marts skal han møde i Albertslund, og herfra skal han arbejde som projektledet med område øst for Storebælt.

Stillingen som uddeler i SuperBrugsen i Dianalund er slået op, men hvem der får stillingen, er endnu ikke på plads.