Mathias Nicolajsen skifter mæglerkæde til Estate

- Der kommer ikke til at være den store forskel umiddelbart, vi er stadig de samme personer, vi har bare skiftet kæde. Med kædeskiftet får vi et stærkt fagligt bagland, fordi Estate er en del af Nykredit-mæglerne, der ud over Estate, også tæller Nybolig. Vi får i Nykredit en direkte samarbejdspartner, med den store platform, de har, siger Mathias Nicolajsen.

- Det betyder, at køberne kan tilmelde sig et kartotek, hvor de kan notere deres boligønsker, og får vi en bolig ind, der matcher, får de direkte besked, før boligen ryger på markedet, forklarer Mathias Nicolajsen.

Han er ikke i tvivl om, at skiftet til Estate betyder langt flere fordele for de fremtidige kunder i og omkring Høng.

- Estates kundeplatform giver mine kunder bedre muligheder, blandt andet for at følge med i deres boligsalg, end det tidligere har været tilfældet. Estate er en velkendt og landsdækkende kæde, som jeg ser mange interessante aspekter i nu at blive en del af. Skiftet betyder, at vi får langt stærkere markedsføringskræfter end tidligere. Kunderne får især gavn af salesbooster, som er blandt de mest kraftige salgsværktøjer i markedet, slutter Mathias Nicolajsen.