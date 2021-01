Matas og Profil Optik holder åbent

- Da vi er en del af sundhedssektoren må vi holde åbent og vi er klar til at servicere briller- og kontaktlinsekunder. Vi overholder naturligvis alle sundhedsstyrelsens regler og anbefalinger, fortæller Pernille Genkel, Profil Optik i Høng. Hun vil gerne slå et slag for udbredelsen af information omkring Profil Optik, fordi hun og kollegerne oplever, at mange ikke er klar over, Profil Optik holder åbent.