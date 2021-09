Se billedserie Judith Rothenborg fra »Mormor på mandejagt« holder et underholdende og tankevækkende foredrag i Gørlev.

Masser af god og gratis underholdning for ældre

Ugebladet Vestsjælland - 01. september 2021 kl. 15:28 Kontakt redaktionen

Der er rigtig mange gode grunde til at komme op af den gode lænestol dette efterår. Ud blandt andre og opleve noget sammen - noget man også kan grine ad.

I kommunens Ældre- og Sundhedsudvalg har man afsat midler til afvikling af kulturelle arrangementer for ældre. Indsatsen har fået navnet »Kulturpakker til Ældre«. I alt bliver der afviklet 16 arrangementer i efteråret 2021.

- De første tre arrangementer åbnede for billetbookning i sommer, og interessen har været utrolig stor. De øvrige arrangementer er nu at finde via hjemmesiden www.kulturpakkerkalundborg.dk eller i Kalundborg Bibliotekers arrangementsmagasin, der kan hentes gratis på et af Kalundborg Kommunes biblioteker, oplyser faglig koordinator Stine Veisegaard, Kalundborg biblioteker..

Badehotel og mandejagt I løbet af efteråret kan man bl.a. opleve Jens Jacob Tychsen med foredraget »Bag Badehotellet«. Det sker den 20. september i Vesterlundens Aktivitetshus i Snertinge. De fleste danskere kender nok Jens Jacob Tychsen bedst for sin rolle som den dameglade kongelige skuespiller, Edward Weyse, i tv-serien Badehotellet.

Den 22. september præsenteres »Den Musikalske historie om Kim Larsen« i Høng Kultursal, når Anders Munch optræder med et anderledes show, hvor der lægges vægt på både storytelling, såvel som Kim Larsens musik.

I Gørlev Hallen kan man d. 28. september møde TV-darlingen fra »Mormor på mandejagt«, Judith Rothenborg, i et underholdende og tankevækkende foredrag. En farverig moden kvinde med vigtige og markante holdninger til det at blive ældre i Danmark.

Er man til masser humor, skal man møde op i Kalundborg Hallen den 11. oktober, hvor komiker og musiker Jan Svarrer går i flæsket på parforholdets trummerum. Med glimt i øjet, fortæller han, at ægteskab forlænger mænds levetid.

Af øvrige navne, som optræder i Kalundborg kommune, kan bl.a. nævnes den kendte tryllekunster Henrik Svanekiær, sejleren Emil Erichsen og teaterforestillingen Memories af teater Kriskat. Se alle arrangementerne via www.kulturpakkerkalundborg.dk eller hent et gratis arrangementsmagasin på et af bibliotekerne i Kalundborg kommune.

Nyt udbud af Kulturpakker i 2022

I løbet af efteråret åbnes der for, at sociale foreninger med målgruppen seniorer, kan søge om værtskab til en Kulturpakke til Ældre i år 2022.

- Men inden tilbuddene »pakkes«, har arbejdsgruppen bag projekt brug for at få input og ideer til, hvilket foredrag, musikalske indslag og teaterstykker, der skal tilbydes.

I disse dage modtager alle sociale foreninger, der har seniorer som målgruppe, en opfordring til at få medindflydelse på, hvad Kulturpakkerne for 2022 kan indeholde.

- Læs mere om det på www.kulturpakkerkalundborg.dk, lyder opfordringen fra Stine Veisegaard.

Gratis billetter I Ældre- og Sundhedsudvalget har man besluttet at afsætte midler til afvikling af kulturelle arrangementer for ældre foreløbigt i 2021 og 2022.

Målet med Kulturpakkerne er, at aktive ældre rækker hånden ud til andre ældre i lokalsamfundet, så vi er sammen om nogle gode og muntre stunder. Fælles for alle »Kulturpakke-arrangementerne« er, at de foregår på hverdage og i dagtimerne, og målgruppen er ældre. Billetter er gratis, men for at deltage, skal man invitere en nabo eller bekendt med.