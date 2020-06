Bag Gørlev Udvalget står blandt andet Jørgen Arnam-Olsen og Helge Carlsson, som er glade for udsigten til at kunne afvilke kræmmermarked i uge 27.

Marked i Gørlev, men uden heste, tivoli og underholdning

Helge Carlsson, Gørlev Udvalget, har i mange år været med til at arrangerer de to årlige heste- og kræmmermarkeder i Gørlev, som tovholder på kræmmerdelen. Han får nok at se til i år, for politiet i Roskilde har netop givet grønt lys for gennemførelsen af det populære marked, men uden heste, tivoli og underholdning.