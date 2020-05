Sune Jensen, Lindegårdens Havecenter, har masser af flotte blomster til Mors Dag. Og økologiske tomarter, agurker, chilier og andet til drivhuset. Han minder kunderne på, at de stadig skal huske at holde afstand.Foto: Charlotte Koefoed

Man skal stadig holde corona-afstand

Hos Sune Jensen i Lindegårdens Havecenter er der travlt og det har der været lige siden vejret begyndte at arte sig for havefolket. Så brød corona-virussen frem og hele verden holder afstand og tager forholdsregler, så vi ikke ser smitten brede sig uhæmmet og angriber ældre og kronikere.

- Folk har været virkelig gode til det herude, men vi skal stadig huske at holde afstand. Også når vi står overfor Mors Dag, siger Sune Jensen med et smil i øjet.

Han opfordrer til, man stadig husker, at det er afstand, god hygiejne og mere afstand, der holder corona i skak, og at man også lader børnene blive hjemme på tidspunkter, hvor der er mange kunder.

- Når det er sagt, så har vi en lang række gode Mors Dag blomster og planter, som sagtens kan handles udenfor via mobile pay, så vi undgår, at folk, der ikke har brug for at komme ind i butikken, kommer ind, siger Sune Jensen.