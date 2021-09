Se billedserie Fra Muld til Mund er sloganet for Mejnerts grøntsagsproduktion. Lige nu er der kartofler på markerne. Peter Mejnertsen driver sammen med sin bror, Kasper, familieforetagnet Mejnerts i Viskinge ved Kalundborg. Foto: Charlotte Koefoed

Man skal da vide, hvor maden kommer fra

Ugebladet Vestsjælland - 22. september 2021

Mælken kommer ikke fra køledisken og kartoflerne kommer fra en mark, hvor de gror nede i jorden. På Mejnerts vil Peter og Kasper Mejnertsen gerne vise deres kunder, hvor deres økologiske produkter bliver til. Og så har de en prik angående madspild.

- Tag nu bare kartoflerne. Når vi graver kartoflerne op, er der ca. 20% som er små, 70 % er mellemstore og så er der nogle, der er endnu større. Men forbrugerne vil helst have de små kartofler, både private kunder, men også vores storkunder i det, vi kalder food service grenen. Det dækker over storkøkkener, professionelle kantiner og lignende. Men når man vælger de små kartofler, der helst skal være fine og runde, fravælger man samtidig en masse gode kartofler, som ikke fejler noget. Dem skal vi så finde andre kunder til, forklarer Peter Mejnertsen ivrigt.

Stop madspild Han peger på, at det netop er i det første produktionsled, at der er det største madspild. Ikke hjemme i de private køkkener.

- Det er helt utrolig, hvordan det har udviklet sig. Helt lige, orange gulerødder, der er helt vasket fri for jord, er det, forbrugerne gerne vil have, samtidig med, at alle gerne vil undgå madspild. Men virkeligheden er, at der er masser af gulerødder, der må smides ud for at få de få, helt perfekte. Og den holdning vil vi gerne være med til at skubbe til, siger Peter Mejnertsen.

Der er allerede en bevægelse i gang for at redde de uperfekte grønsager. Eat Grim kaldes det og Mejnerts er en af de faste leverandører.

Stop madspild. Brug alle kartoflerne, store, som små. Peter Mejnertsen henviser til de gode gamle køkkenhavner, hvor intet gik til spilde. Vi skal bruge al den mad, der produceres, mener han.

Men tilbage til kartoflerne. Det er forholdsvis nyt, at Mejnerts har kartofler. Da Anne og Niels Mejnertsen i sin tid købte gården på Forsingevej 4 og gik den økologiske vej med deres korn, var det netop kornet de satsede på. Det har udviklet sig til egen mølle og 2500 tons mel årligt.

Håndluges frem til december Gennem flere år har parret, sammen med sønnerne, Kasper, 32 år, uddannet agrarøkonom og landmand og Peter, 31 år og uddannet markedsøkonom, arbejdet med et glidende generationsskifte og i 2018 tog sønnerne over og begyndte blandt andet med løg, gulerødder og kartofler.

- Vi er holdt op med løg og gulerødder som det er lige nu. Det handler for eksempel om, at gulerødder skal håndluges og det foregår på en lugevogn i al slags vejr helt frem til december. Det er et stort set-up, som lige nu ikke passer i vores produktion. Men jeg er sikker på både løg og gulerødder kommer tilbage, siger Peter Mejnertsen.

Når man dyrker økologisk, forgår det på naturens betingelser og med sædeskift. Hos Mejnerts er det et syv-sædeskift, hvor man skifter mellem syv afgrøder. Tre fjerdedel af produktionen er forskellige slags korn, mens resten er kartoflerne, der for det meste dyrkes i Lammefjorden, hvor man har købt 80 Ha jord.

- Vi har dog de nye kartofler her i Viskinge, hvor vi har en mark, som er varm, det vil sige den ligger lunt og derfor kan vi høste de nye kartofler her, mens der i Lammefjorden er køligere, så der har vi vores almindelige kartofler, forklarer Peter Mejnertsen.

Kartoflerne er ligeglade med ukrudt

Økologi er uden sprøjtemidler, der fjerne ukrudt, som trives fint sammen med kartoflerne.

Bevæbnet med en greb er Peter Mejnertsen taget ud i marken ved Viskinge. For det utrænede øje er det svært at se, at det er en kartoffelmark, for der er masser af ukrudt alle vegne, men de karakteristiske kamme, som kartoflerne dyrkes i, vidner om, at her ligger der kartofler og modnes færdige nede i jorden.

- Se, de er ved at sætte skind. Man vasker lige jorden af, så kan de bruges som de er og de er gode og faste, siger Peter Mejnertsen.

Han og bror Kasper gør meget ud af, at formidle og fortælle om, hvordan deres produkter bliver fremstillet. I morgen kommer der et tv-hold og skal lave en film, man har deltaget i et TV program for år tilbage og så er man velkommen til at gå ind på Mejnerts hjemmeside og booke plads på en fremvisning.

Næste gang det foregår er søndag den 26. september, hvor Peter Mejnertsen vil vise rundt på gården, der for eksempel også har 1500 solpaneler, der gør gården selvforsynende og co2 neutral.