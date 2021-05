I 2019 var der stor tilslutning til Mærk Dianalund. Her et billede fra grundlovsdagen. Privatfoto

Mærk Dianalund genopstår i uge 34

Ugebladet Vestsjælland - 29. maj 2021

I 2019 blev den traditionsrige grundlovsfest i Dianalund udvidet til at dække det meste af en uge og Mærk Dianalund blev en stor succes og sluttede med ca. 450 borgere til fest den sidste dag.

Planen var derfor klar i starten af 2020 men desværre satte coronaen en stopper for den ellers planlagte »svære to'er« og Mærk Dianalund måtte aflyses, mens planlægningen var godt i gang.

Nu har styregruppen besluttet at gennemføre Mærk Dianalund 2021 - men i uge 34, hvor der er større sandsynlighed for at arrangementet kan gennemføres.

- Vi kan mærke at mange i byen trænger til at komme ud og møde hinanden igen. Og med en afvikling i slutningen af august, skulle vi gerne være så langt at det kan lade sig gøre uden de store forhindringer. Men vi holder selvfølgelig fortsat øje med udviklingen og tilpasser arrangementet til de gældende omstændigheder, fortæller Martin Bengaard, der sammen med Merete Sommer, Jacob Krüth og Kristian Egebæk Mortensen er med i styregruppen.

De har denne gang allieret sig med Annette Raaschou van der Star, Karin Dam Peter og Jørgen Mogensen, som koordinerer hvert deres område i programmet.

Foreløbigt program Det midlertidige program er lige nu planlagt til følgende:

Torsdag den 26. august: Mærk fritiden (hobby, idræt m.v.)

Fredag den 27. august: Mærk kulturen (kulturnat)

Lørdag den 28. august: Mærk demokratiet (erstatning for grundlovsdag) og Mærk festen (aftenfest).

Onlinemøder skaber fremdrift -Vi mødtes online i marts måned for at tage beslutning om gennemførsel af grundlovsarrangementet men vi kunne allerede der se, at vi kun måtte være 100 mennesker forsamlet, og så gav det ingen mening at gennemføre dét arrangement, forklarer Martin Bengaard.

I stedet dukkede idéen op om at skubbe grundlovsfesten til den anden side af sommerferien og genindføre Mærk Dianalund - og så gik det stærkt.

- Vi mødes hver onsdag til et onlinemøde, hvor vi får koordineret alle enderne. Det er meget effektivt og har allerede nu givet en god fremdrift i projektet, slutter Martin Bengaard.

Der er dermed lagt op til nogle hyggelige dage i slutningen af august, hvor Dianalund og omegn atter kan mødes og fejre fællesskabet.

Man kan følge Mærk Dianalund på Facebook - facebook.com/maerkdianalund