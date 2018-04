Se billedserie Iben og Anders Møller er værter ved Madsamling Strids Mølle, som første gang afholdes torsdag den 3. maj. Fotos: Elisa Hauerbach

Madsamling i Strids Mølle

Ugebladet Vestsjælland - 30. april 2018 kl. 16:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tanken og idéen om at leverandør og forbruger mødes og handler direkte, bliver snart en realitet på Strids Mølle, der ligger i et smukt område, mellem Svebølle og Jyderup.

Fra torsdag den 3. maj, er der madsamling i en af staldlængerne, der hører til Strids Mølle. Her vil man kunne købe sine bestilte varer af producenten, som også er den, der udleverer - og gerne tager en snak om dem, samtidig. Avisen har mød værtsparret til en snak om madsamlingen og om deres grund til at kaste sig ud i den form for handelsliv.

- Vi synes det er ærgerligt at købe upersonlige varer i supermarkeder, når det, der produceres i vores eget lokalområde er af meget høj kvalitet og fremstilles med passion for det gode produkt, siger Iben og Anders Møller. Parret er, udover at være værtspar for madsamlingen også indehavere af Strids Mølle, der hører under Kattrup Gods.

Anders Møller er selv landmand og driver sin forretning med en bevidsthed, der afspejler omtanke for jorden og afgrøderne.

- Ligesom der er gode vin-år, er der faktisk også gode korn-år. Vi ved at de lokale producenter, som kommer her med deres varer, nærer lige så stor passion for at sælge det bedst mulige produkt til forbrugeren, præcis som vi selv gør, siger han, og bukker sig hurtigt ned for at pille en »plastikdims« op fra græsset bag Strids Mølle.

Se producenten i øjnene

Ved madsamlingerne vil der ganske givet blive fortalt og forklaret om alle de forskellige produkter, som vil skifte ejer de kommende mange torsdage i tidsrummet klokken 15.30-17.30.

Kunderne vil blandt andet få leveret flydende krydderurter, is, kødvarer, grøntsager, kaffe og frugt.

- Vi har bevidst forsøgt at samle så forskellige producenter at det dækker husholdningens samlede behov, og vi mener at behov og interesse er tilstede for at bevare det vigtige lokale engagement. Men, det er også et spørgsmål om at minimere madspild. Man bestiller jo sine varer på hjemmesiden i ugen op til leveringen, og så ved leverandøren på forhånd, hvor meget der skal medbringes og udleveres, forklarer parret. Sideløbende med madsamlingen, har de også travlt med at renovere Strids Mølle. Til august åbner den nyrenoverede mølle, hvor parret etablerer traktørsted med eget bageri og gårdbutik.

Vil man være med i madsamlingen, kan man gå ind på hjemmesiden madsamling.dk og tilmelde sig. Her kan man se varerne og afgive bestilling og betaling. Så møder både leverandør og kunde op ved »Madsamling Strids Mølle«, hvor produkterne skifter ejer.