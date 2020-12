Månedens udstiller

- Jeg søger harmoni i billederne, og værkerne gennemarbejdes med mange farvelag, for at opnå en spændstighed og fine farvekompositioner, inden jeg er tilfreds med udtrykket. Påvirkninger fra dagligdagen, omgivelserne og naturen er de elementer, som afspejler sig i farverne og motiverne. Det er i krydsfeltet mellem det selvfølgelige og det overraskende at værket skabes, fortæller Anna-Marie Bonde.