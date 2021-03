M. H. Larsen

Hvorfor blev du mekaniker? Jeg har altid været vild med at rode med biler, min storebror er mekaniker og jeg er opvokset på en gård med rig mulighed for at skrue løs på biler. Det var et helt naturligt valg for mig.

Det bedste er at løse et problem for en kunde. At finde fejlen og få rettet den, og så er der hele tiden nye ting på paletten inden for bilbranchen. Men mit hjerte banker også for de gamle biler, som jeg reparerer en hel del af.