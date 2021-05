Se billedserie Musiker Mike Sheridan skal spille ved Strids Mølle. Han kan blandt andet spille på det sjældne instrument Cristal Baschet - et fransk krystal-orgel, men om han gør det til denne koncert, vides ikke.Foto: Mik Foto: Mik

Lyd under træerne med Sheridan og drengekor

Ugebladet Vestsjælland - 14. maj 2021

Kultur- og fritidsudvalget i Kalundborg Kommune har givet et tilskud på 30.000 kroner til arrangementet »Lyden under træerne« på Strids Mølle den 14.-15.august.

»Lyden Under Træerne' er et interaktivt værk, hvor publikum inviteres til at bevæge sig gennem musikken, der folder sig ud i samspil med naturens egne lyde.

Musikere, og skjulte højtalere, er placeret rundt i skoven, hvor de spiller sammen og hver for sig, og dermed skaber en helhed, der kan opleves af publikum, mens de bevæger sig gennem skoven.

Københavns Drengekor og Mike Sheridan er nogle af de optrædende, som kan opleves på vejen gennem skoven. Weekenden byder også på specialdesignede madoplevelser og et foredrag med Morten DD Hansen, som åbner for refleksion over menneskers samspil med naturen.

Det er den nystartede forening Møllens Venner, som står bag. Foreningens formål er at skabe liv i lokalområdet ved at præsentere kunst og kultur i spændende rammer og på nytænkende måder. Møllens Venner vil gerne sætte Jyderup og Kalundborgegnen på danmarkskortet som et kulturelt center. Dels ved at inddrage kunstnere som Andreas Rasmussen og Augusta Sørensen, der bor i nærområdet, dels ved at invitere kulturelle kapaciteter fra andre dele af landet.

»Lyden under træerne« er en fortsættelse fra sidste års koncerter. I år ønsker man at skabe en mere styret, æstetisk og sanselig oplevelse.

Københavs Drengekor vil give koncert begge dage om eftermiddagen. Lørdag aften er der koncert med Mike Sheridan, og søndag formiddag er der foredrag med biolog Morten DD Hansen.