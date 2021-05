Send til din ven. X Artiklen: Luksus tipier er en stor succes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Luksus tipier er en stor succes

Ugebladet Vestsjælland - 27. maj 2021 kl. 16:52 Kontakt redaktionen

Sidste år var første år, Anette og Michael Rasmussen på Reersø Camping forsøgte sig med luksus tipitelte og det tog mange imod med kyshånd. Især da man ikke kunne rejse mod fjernere destinationer.

Men i år er interessen for de store tipitelte med rigtige senge og mulighed for at leje hele molevitten med opredning og ekstra varmeovn, plus mad, der er lige til at varme på bålet ved shelterpladsen, endnu større.

- Det er helt vildt. Vi har lige haft en fantastisk pinse, hvor vi måtte finde fire tipitelte mere, ud over de seks vi har i forvejen. Sikke en pinse, storsmiler Michael Rasmussen.

Selv om det så småt ser ud som om, man kan komme til sydlige himmelstrøg, er interessen for at feriere i Danmark stor og især, hvis man kan bo i telt, men samtidig ikke gå ned på komfort.

Michael Rasmussen har planer om at flytte tiperne til dette område længere ned ved hestefolden, hvor tipierne kan stå i en halvcirkel og få deres egen bålplads.

Derfor har Michael og Anette Rasmussen også investeret i en ny toiletvogn, der står lige ved tipiområdet.

Populært for alle aldre Fordelene ved et tipitelt er mange. De seks telte på Reersø Campingplads har alle boksmadrasser, et lille køleskab plus strøm og der er også stole og borde, så man bor noget mere komfortabelt end i et almindeligt telt.

- Med det er stadig den rigtige campingfornemmelse. Vi havde forleden en bedstemor, som havde lejet teltet i en uge. De første par dage med et hold børnebørn og de resterende dage med et andet hold. Og de hyggede sig gevaldigt, fortæller Michael Rasmussen.

Bookningerne vælter ind og mange vil gerne holde ferie i Danmark på en lidt mere afslappende måde, før de måske sætter kursen sydpå.

Tipierne ligger lige op at shelterpladsen, hvor der er en lækker, stor bålplads.

- Flere fortæller, at de er glade for campinglivet og for naturen, så her er tipierne et godt alternativ. Man kan nyde den storslåede natur her på Reersø og sove i en god seng om natten. Og så kan man jo frit benytte alle de faciliteter vi har her på campingpladsen, fortsætter Michael Rasmussen.

Planer om at udvide For nyligt har Reersø Camping erhvervet sig et større areal og planen er, at flytte tipierne til deres eget område, hvor de også får egen bålplads. Lige nu deler de med shelterpladsen.

- Det giver mening at tipierne får deres eget område og måske flytter vi også shelterne, så de kommer til at ligge lidt for sig selv. Og vi får også plads til flere campingvogne. Vi har jo pladsen til at rumme mange forskellige former for campingliv og det kan vores gæster godt lide, slutter Michael Rasmussen.