Lukning af tv-signal udskudt til 2. juni

Lige nu har Ole Jensen i Diana Radio rygende travlt. Der er nemlig omkring 150.000 danskere, der har et fjernsyn, der er så gammelt, at det ikke kan modtage de nye digitale signaler og derfor risikerer, at deres tv går i sort.

Det er folk, der ser tv via antenne, der risikerer, ikke længere at kunne se tv, når de gamle signaler, efter planen, skulle slukkes 31. marts.

- Men på grund af situationen med Covid 19 er lukningen af antenne-tv-signalet udskudt indtil 2. juni 2020, så borgerne har længere tid til at omstille sig til det nye tv-signal. Det fik vi besked om forleden via vores samarbejdspartnere, så det er godt nyt til alle, selv om det betyder, at folk skal skifte deres gamle fjernsyn ud, siger Ole Jensen.

Da Danmark er internationalt forpligtet til at lukke antenne-tv-signalet senest i juni 2020, er det vigtigt, at man stadig følger undersøger, om man skal gøre noget for fortsat at kunne se tv efter 2. juni.

Sådan undgår du, at dit tv går i sort

Ser du tv via antenne på et lidt ældre fjernsyn - typisk fra før 2012 - vil det sandsynligvis gå i sort fra 2. juni. Den dag slukkes der nemlig for det tv-signal, der kan modtages af disse apparater.

Det er derfor vigtigt, at du undersøger, om du modtager tv via antenne, og om dit fjernsyn kan modtage det nye signal.

- Hvis du allerede ser tv via kabel, satellit, bredbånd eller en boks fra din tv-udbyder, er der ingen fare. Så fortsætter du bare som hidtil, når du vil se fjernsyn, siger Ole Jensen.

Kan dit tv modtage DVB-T2? Det, man skal være opmærksom på, er om ens fjernsyn kan modtage de nye signaler (DVB-T2).

De allerfleste fjernsyn produceret før 2012 kan ikke modtage de nye signaler, men alderen på tv´et er ikke afgørende. Nogle af de modeller, som er produceret i 2012 eller derefter, kan måske heller ikke modtage det nye signal.

Man kan selv tjekke, om ens tv kan modtage det nye signal, for der er lavet en testkanal.

Du gør sådan: Søg efter kanal 88 på dit fjernsyn. Kommer der en testside frem på dit tv, kan du også, når de gamle tv signaler slukkes, se tv som du plejer. Kan du derimod ikke se kanalen, skal du enten investere i en modtagerboks, der kan modtage de nye signaler, eller skifte dit gamle fjernsyn ud med et nyere, der kan modtage DVB-T2 signalerne.

Der er flere informationer på hjemmesiden sortsignal.dk, hvor der også ligger en instruktionsvideo.