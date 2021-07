Send til din ven. X Artiklen: Lopperne i Ørslev mangler magasin til alle effekterne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lopperne i Ørslev mangler magasin til alle effekterne

08. juli 2021

Ørslev Solbjerg IF har i et par årtier haft opmagasineret alle sine »loppemarkedsting« Ørslev præstegårds lade. Men nu er det slut, for Menighedsrådet har opsagt aftalen, idet laden skal bruges af rådet selv.

- Med andre ord mangler vi et sted, vi kan opmagasinere vores ting, fortæller Karen Pedersen, der er kasserer i Ørslev Solbjerg IF, og med i Loppeudvalget.

- Vi søgeret sted i nærheden, hvor der er plads til de ting vi samler ind., fortæller hun og tilføjer:

- Vi samler i to år, så det er mange ting der skal være plads til. Men det kan evt. være flere mindre steder. Måske der er en lade på en gård, der ikke bliver brugt, eller en stald, hvor der ikke længere er dyr i. Eller et hjørne i en større lade. Alt har interesse.

Godt salg Loppeudvalget har haft stor succes med sine loppemarkeder - ved det sidste i 2019, blev der solgt for ca. 111.000 kr. på bare 3,5 time. Det gav et overskud på ca. 90.000 kr. Og det er mange penge til klubkassen.

- Indtægten betyder om, at vi kan holde kontingentet nede, hvor alle kan være med. Det koster fra 100 - 350 kr. Og det er kun fordi vi har loppemarkedet, siger Karen Pedersen.

Ørslev Solbjerg IF er også begunstiget af, at det ikke er et problem at finde hjælpere nok - i modsætning til flere naboforeninger, som har måtte indstille aktiviteter netop af den grund.

- Vi er over 100 sælgere den søndag markedet holdes, og fredag og lørdag kommer der også 50-70 hjælpere hver dag, og hjælper med at sætte op. Det er nærmest som en hel byfest, fastslår Karen Pedersen.

Deler ud af overskuddet Siden sidste år, har det været muligt at udlodde noget af overskuddet, til andre foreninger/formål i lokalsamfundet. Blandt andet har foreningen betalt et gyngestativ til Ørslev Skole, og Solbjerg forsamlingshus har fået lovning på et tilskud til en flisebelagt kørestolsrampe. Desuden ligger en ansøgning fra Solbjerg pigespejderne og venter på at blive behandlet.

Tæt på byen Karen Pedersen understreger, at det nye opmagasineringssted ikke må ligge for langt fra Ørslev by.

- Vi vil ikke bruge for meget tid på landevejen, når vi skal køre tingene frem. Men hvis der kommer tilbud, så kigger vi på det.

Vi kan ikke give det store i "husleje", for så går noget af fidusen jo væk. Men lad os tale om det, hvis der er et ledigt sted. Og så vi håber at der er nogle venlige sjæle, der vil støtte vores Idrætsforening, slutter hun.

