Lone kokkererer hjemme hos dig

Ugebladet Vestsjælland - 25. juni 2020 kl. 09:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 11 gode og travle år har Lone Sørensen været forpagter i Svallerup Forsamlinghus, men for et par uger siden opsagde hun samarbejdet og stopper den 30. september.

- Jeg har været utrolig glad for at være i Svallerup Forsamlingshus og mødt en masse fantastiske mennesker og holdt en masse gode og sjove fester, men nu er det på tide, jeg prøver noget andet. Og skal jeg det, så skal det være nu, siger Lone Sørensen med et stort smil.

Hun er 56 år, bor på Reersø og mener, tiden er inde til et jobskifte.

Nyt koncept Hun bliver dog i samme branche og beholder sit firmanavn, Lones Kokkerier, men hun skifter forsamlingshuskøkkenet ud med folks egne private hjem, eller andre steder, hvor der skal holdes fest.

- Jeg kommer simpelthen hjem til dig, laver maden, dekorerer fadene, sørger for at maden kommer ind i den rigtige rækkefølge og er der behov for det, kan jeg skaffe serveringspersonale. Lidt om en gammeldags kogekone, men i nye klæder. Jeg har både hjemmeside og facebook og her kommer der løbende gode menuer, man kan bestille, forklarer Lone Sørensen.

Store og små fester Lone Sørensen bruger folks egne private køkkener, når festen skal holdes hjemme. Hvis der er behov for det, har hun ekstraudstyr med.

- Jeg har både ekstra kogeplader, en mobil ovn, termokasser, gyder og pander, så det behøver man ikke bekymre sig om. Jeg pakker bare bilen og kommer med det, der er nødvendigt, fortæller Lone Sørensen. Skal man holde sin fest i festlokaler eller i et forsamlingshus uden vært, kommer hun også gerne der, og laver maden, anretter og sørger for alt relevant.



Skulle der være behov for en ekstra ovn, kan Lone Sørensen tage sin egen med ud til kunden.



Der er allerede et par ordre i bogen og man kan kontakte Lone Sørensen, hvis man er interesseret.

I forhold til de fester, der allerede er booket i Svallerup Forsamlingshus, har Lone Sørensen kontaktet de berørte parter og forklaret at hun stopper.

- Jeg har som sagt været utrolig glad for at være i Svallerup Forsamlinghus og takker alle, bestyrelsen og alle de mange gæster, for nogle gode år, slutter Lone Sørensen.