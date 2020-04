Den årlige forskønnelsesdag i Ruds Vedby er udsat til efter sommeren. Men formand Ingse Rasmussen opfordrer til, at alle, hver for sig tager en tørn og sørger for at holde Ruds Vedby pæn og ren. Foto: Charlotte Koefoed

Lokalrådet aflyser og udskyder

I Ruds Vedby har borgerne altid nydt at mødes til mange gode træf i byen. Nu må de i stedet for nyde, at de bor i en by med gode kræfter, der venter på at blive brugt senere på året.

Det er grundtanken i Lokalrådet, som sender en hilsen ud til alle borgere og har nyt om de mange arrangementer, man plejer at afvikle i løbet af foråret og sommeren.

- Helhedsplanen lever fortsat, og vor stigruppe er nået så langt at projektet snart kan realiseres - det er bare godt at der bliver flere gåruter og vi kan hilse på hinanden i den friske luft, siger Ingse Rasmussen, formand for Lokalrådet i Ruds Vedby.

Byforskønnelse udsat Den sidste lørdag i april plejer lokalrådet at holde byforskønnelsesdag med oprydning og affaldsindsamling samt kåring af årets hus.

- Vi udsætter denne forskønnelsesdag til efter sommeren. Men gavnligt vil det være, at vi individuelt tager en tørn med at holde fint på legepladsen og også samle affald op i og omkring vor by - hvis nogen har brug for at låne en opsamler eller grab, så kontakt mig, opfordrer Ingse Rasmussen.

4. maj hver for sig 4. maj arrangement sammen med Ruds - Vedbys Historie udsættes til næste år. Det besluttede de to foreninger og opfordrer i stedet til, at man sætter lys i vinduer og mindes glæden ved friheden sammen, men hver for sig.

Lokalrådsmøder holdes heller ikke ved fælles samling, men opgaver læses via telefon og digital kontakt.

Grundloven og flagdag light Den årlige store flagfest og grundlovsdag, der også byder på kåringen af årets borger udsættes til næste år og igen opfordres byens borgere til at hejse flaget derhjemme. Men man laver en meget forenklet udgave af byens festdag.

- Vi hejser flaget på Naturlegepladsen og tænker på hvor godt det er vi har vor gode grundlov, siger Ingse Rasmussen.

Ydermere vil der den 5. juni mellem klokken 14 og 16 vil der være små borde spredt på legepladsen med et lille stykke chokolade og en lille juice.

- Vi opfordrer til at alle holder afstand, men kigger forbi på deres vej rundt i byen. Vi er her, og vi er mange, der glædes over at kunne mødes under åben himmel hver dag, slutter Ingse Rasmussen.