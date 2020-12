Lokalråd uddeler midler

Høng: Lokalrådene i Kalundborg har midler fra kommunen som de selv kan uddele. Lokalområde Syd som omfatter lokalrådene i Løve, Gørlev, Reersø, Kirke Helsinge og Høng. I år har Høng fået mulighed for at skaffe bolde til den nye beach volleybane og beach håndboldbane, som bliver etableret i Høng Bevægelsespark til næste år. Boldene bliver placeret på Høng Bibliotek, hvor de så kan lånes som man låner bøger. Der var også penge til såkaldte Spike Balls, et træningsinstrument til bl.a. håndbold. Også dette udstyr kan lånes på biblioteket. Det er Sportigan i Høng Centeret, der har leveret udstyr og bolde.