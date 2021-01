Se billedserie Johnny Lihme var en årrække landbetjent i Dianalund. Foto: Jan Jensen

Lokalhistorisk landbetjent

Dianalund/Ruds Vedby: Ruds Vedby var op til midten af 1970'erne en handelsby, hvor der kom mange folk udefra. Derfor var en landbetjent her gavnlig. Den stilling blev imidlertid nedlagt ved kommunalreformen i 1970, og flyttet til Høng.

Ruds Vedby skulle herefter betjenes af landbetjenten i Dianalund. Det var meget utrygt, syntes folk i Ruds Vedby. For Dianalund lå langt væk. Hele otte kilometer. Dette fornemmede det landsdækkende og hårdtslående ugeblad »Ugens rapport«, og det lavede i 1973 en artikel om Ruds Vedby, der efterfølgende blev meget berømt i lokalsamfundet.

Bladet skrev blandt andet:

- Mens han (landbetjenten) endnu boede i byen, var det trygt at færdes på gaderne. Beboerne siger, at blot bevidstheden om at politiet var indenfor rækkevidde, holdt de kriminelle elementer i ave. Og var der en sjælden gang optræk til ballade, var landbetjent Chr. Pedersen på pletten. Der stod respekt om Chr. Petersen og ikke mindst om hans forgænger, Friesdahl«.

- Han slog en proper næve, husker en, der var udsat for denne, hans lidt særegne retshåndhævelse.

Ugens Rapport havde fundet ud af, at der om dagen herskede fred og fordragelighed i Ruds Vedby, »men om natten hersker jungleloven«: Udenbys bander drog hærgende igennem byen, og der var indbrud, vold og hærværk overalt.

Landbetjent Blok Andersen i Dianalund, som bladet ringede til, kendte ikke noget til det og i øvrigt kunne bladet ringe i hans kontortid, hvilket Ugens Rapport fandt meget kritisabelt.

Jack Blok Andersen, der boede på Lundtoftevej, havde fået stillingen som landbetjent i Dianalund i 1966 og tog del i byens liv, også når han ikke var betjent.

Mange husker ham endnu som en god fodboldtræner for børn. Blok, som han kaldtes, afløste Ejvind Kierstein, der døde blot 50 år gammel af et hjerteslag.

Han havde siddet i KZ-lejren Neungamme under krigen som andre politibetjente og bosatte sig i Dianalund i 1948, men blev først landbetjent i 1958.

Landbetjentstillingen var i øvrigt lige ved at blive nedlagt ved Kiersteins død. Men så kom Dianalunds nyvalgte borgmester, Erik Christensen på banen:

- Jeg forstår ikke at man i så stort område og i så stor en by kan gøre sig tanker om at ville nedlægge politiembedet, sagde han på et offentligt møde og fortsatte: - Byen er næsten lige så stor som Sorø, hvor der er 16-18 mand. Om det var Erik Christensens skyld, at stillingen ikke blev nedlagt, vides ikke. Men stillingen fortsatte.

Landbetjentstillingen afløste stillingen som sognefoged. I hvert sogn udnævnte amtmanden en beboer til at varetage opgaver for det offentlige. Det var som regel en gårdejer, der i forvejen var vant til at udstede ordrer og som nød almen respekt. Den sidste sognefoged i vort område, var gårdejer Johannes Petersen, der siden også blev sognerådsformand.

Efter Blok blev Per Hovmand landbetjent og indrettede som Blok og Kierstein kontor i sin privatbolig.

Da han blev borgmester fra 1995 rykkede Johnny Lihme ind i kontoret. I 2002 fik politiet kontorlokaler i ASA-Lifts gamle bygning på Karsholtevej, der nu var overtaget af Boligforeningen Dianalund. Her afløste Jan Lauritzen Lihme som landbetjent, og Dianalund fik for sidste gang en lokalt bosiddende person som landbetjent. Stillingen som landbetjent i Dianalund blev nedlagt 1. januar 2015.

Siden er Ruds Vedby og Dianalund blevet betjent af stationen i Slagelse. Nu bliver det så åbenbart Sorø.

Indsendt af Jørgen Mogensen, Lokalhistorisk Arkiv Dianalund.